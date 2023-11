Nach Cup-Aus in Leoben: WAC-Coach Schmid erhält Sperre

WAC-Trainer Manfred Schmid wurde nach dem Aus im ÖFB-Cup am Dienstag beim DSV Leoben (4:5 n.E.) vom Strafsenat der Bundesliga gesperrt.

Der Coach der Lavanttaler muss aufgrund von „Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Kritik gegenüber einem Spieloffiziellen“ für zwei Spiele zusehen.

Damit fehlt der 52-Jährige am Wochenende beim Kärntner Derby gegen Austria Klagenfurt (am Samstag ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame mit dem SkyX-Traumpass) und in der darauf folgenden Runde in Lustenau.

