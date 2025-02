Nach Cup-Sensation: Muslic-Klub trifft auf nächsten PL-Giganten

Der Sensation folgt das Traumlos: Der englische Fußball-Zweitligist Plymouth Argyle mit Trainer Miron Muslic tritt in der fünften Runde des FA Cups beim Starensemble von Manchester City an, das ergab die Auslosung am Montag.

Plymouth, Schlusslicht der zweitklassigen Championship, hatte am Sonntag völlig überraschend den FC Liverpool ausgeschaltet, den souveränen Spitzenreiter der Premier League. Lohn für diesen Coup ist nun der Auftritt bei einem der besten Teams der vergangenen Jahre.

Die acht Spiele der fünften Runde des FA Cups werden am 1. und 2. März ausgespielt. Für Plymouth ist das Duell im Etihad Stadium gegen die Auswahl von Star-Trainer Pep Guardiola die nächste Station einer bemerkenswerten Reise.

In der zweiten Liga ist die Mannschaft von Muslic stark abstiegsgefährdet, seit Anfang November hat sie wettbewerbsübergreifend überhaupt nur vier Spiele gewonnen – darunter allerdings die Siege gegen die Erstligisten FC Brentford und Liverpool im FA Cup. Gegen die Reds, die nur ein B-Team ins Spiel geschickt hatten, wurde am Sonntag Torschütze Ryan Hardie beim 1:0-Sieg zum Helden.

Auch Glasner weiter

Am Montagabend folgte Oliver Glasner mit Crystal Palace seinem österreichischen Trainerkollegen in die nächste Runde. Die Glasner-Mannschaft setzte sich mit 2:0 bei Viertligist Doncaster Rovers durch. In der fünften Runde empfängt Crystal Palace Zweitligist FC Millwall.

