In der ADMIRAL Bundesliga ist die 21. Runde absolviert - und vier von sechs Meistergruppen-Teilnehmer stehen fest.
ADMIRAL Bundesliga

Nach der 21. Runde: Diese Teams sind fix in der Meistergruppe

Eine Runde vor dem Ende des Grunddurchgangs stehen Red Bull Salzburg, Sturm Graz, der LASK und Austria Wien fix in den Top sechs.

LASK & Austria Wien in der Meistergruppe – Rapid muss bangen

Während Tabellenführer Salzburg und Meister Sturm schon vor der 21. Runde als Meistergruppe-Teilnehmer feststanden, haben sich die Wiener Austria und der LASK mit einem Remis (2:2) einen Platz unter den besten Sechs gesichert.

Dahinter hat der TSV Hartberg (0:0 in Salzburg) gute Chancen, ebenso noch im Rennen sind der SK Rapid und der SCR Altach (1:1) sowie die SV Ried (1:2 gegen GAK) und die WSG Tirol (3:2 bei Blau-Weiß Linz).

Die Tabelle nach der 21. Runde

