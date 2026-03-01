Nach der 21. Runde: Diese Teams sind fix in der Meistergruppe

In der ADMIRAL Bundesliga ist die 21. Runde absolviert – und vier von sechs Meistergruppen-Teilnehmer stehen fest.

Eine Runde vor dem Ende des Grunddurchgangs stehen Red Bull Salzburg, Sturm Graz, der LASK und Austria Wien fix in den Top sechs.

LASK & Austria Wien in der Meistergruppe – Rapid muss bangen

Während Tabellenführer Salzburg und Meister Sturm schon vor der 21. Runde als Meistergruppe-Teilnehmer feststanden, haben sich die Wiener Austria und der LASK mit einem Remis (2:2) einen Platz unter den besten Sechs gesichert.

Dahinter hat der TSV Hartberg (0:0 in Salzburg) gute Chancen, ebenso noch im Rennen sind der SK Rapid und der SCR Altach (1:1) sowie die SV Ried (1:2 gegen GAK) und die WSG Tirol (3:2 bei Blau-Weiß Linz).

Die Tabelle nach der 21. Runde

