Nach der Leere kommt der Wille – Ried will in der Quali-Gruppe nicht nur mitspielen

via Sky Sport Austria

Für die SV Ried war die 22. Runde ein „Nackenklatscher“. Rundenlang liegen die Innviertler auf einem Platz in der Meistergruppe und ausgerechnet am letzten Spieltag des Grunddurchgangs müssen sie doch den Gang in die Qualifikationsgruppe antreten.

Nicht nur für die Spieler, auch für den Trainer der Rieder, Robert Ibertsberger ist es keine leichte Situation, doch man will wieder voll angreifen. „Wir dürfen uns nicht aus der Bahn bringen lassen, sondern wir müssen genauso weiteragieren und jetzt auch schauen in der Qualifikationsgruppe, uns ein neues Ziel zu setzen“, so Ibertsberger.