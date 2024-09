Nach Derby-Eklat: Rapid will Heimsieg gegen LASK

Im Spiel eins im Allianz Stadion nach dem Derby-Eklat peilt Rapid eine Fortsetzung der bisherigen Heim-Erfolgsserie an. Vor dem Duell am Samstag (ab 16:15 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) mit dem LASK gab es in sieben Saison-Pflichtspielen vor eigenem Publikum sechs Siege und ein Remis. In der Fußball-Bundesliga wurden alle vier bisherigen Matches gewonnen, darunter gegen Sturm, Salzburg und zuletzt gegen die Austria. Die Randale beim Kräftemessen mit den „Veilchen“ sind für Rapid-Coach Robert Klauß abgehakt.

Eine intensive Aufarbeitung der Ereignisse vom Sonntag habe es mit seinen Spielern nicht gegeben, berichtete der Deutsche – weil dafür laut Klauß auch keine Notwendigkeit bestand. „Das tangiert die Mannschaft null, das sind Vorfälle auf den Fan-Tribünen.“

Rapid-Trainer Klauß: „die aktuellen Platzierungen nur eine Momentaufnahme“

Durch die Krawalle rückte Rapids Sprung auf den ersten Platz in den Hintergrund, doch Klauß lässt das völlig kalt. „Ich kann gut damit leben, wenn die Tabellenführung kein Thema ist. Dann muss ich nicht die ganze Zeit darüber reden.“ Ohnehin seien die aktuellen Platzierungen nur eine Momentaufnahme. „Erst wenn jeder gegen jeden ein Mal gespielt hat, kann man ungefähr sehen, wie die Tendenz ist“, sagte der 39-Jährige.

Rapids Heim-Tendenz gegen den LASK ist klar: Seit acht Partien im Westen Wiens ist Grün-Weiß gegen den momentanen Tabellenneunten ungeschlagen. Trotzdem ist der Respekt vor den Linzern groß. „Sie haben extrem viel Qualität, haben jetzt in die Spur gefunden und neue Energie. Ich traue ihnen zu, ganz oben mitzuspielen. Auf uns wartet ein schwerer Gegner, der uns alles abverlangen wird. Wir müssen bei 100 Prozent sein, sonst wird das nichts“, warnte Klauß.

Jansson wieder im Training

Der Coach kann wohl wieder auf Isak Jansson zurückgreifen, der seit Donnerstag im Mannschaftstraining steht. Selbst wenn ein Einsatz des Schweden von Beginn an wohl noch zu früh käme, sind Änderungen im Vergleich zum Derby-Sieg nicht ausgeschlossen. Klauß: „Normalerweise heißt es: ‚Never change a running system‘. Es besteht aber auch die Gefahr, dass man Dinge übersieht. Neue Reize sind auch manchmal gut.“ Das Auswärtsmatch zum Conference-League-Auftakt am Mittwoch gegen Basaksehir spiele in seinen Aufstellungs-Überlegungen keine Rolle, betonte Klauß. „Wir sind es eh gewohnt, alle drei Tage zu spielen.“

Der LASK startet am Donnerstag mit der Heimpartie gegen Djurgården in die Ligaphase der Conference League. Davor soll laut Trainer Markus Schopp gegen Rapid Zählbares geholt werden. „Ich erwarte ein richtig gutes Spiel, auch von unserer Seite. Ich denke, dass auch wir mittlerweile durch harte Arbeit die nächsten Schritte gegangen sind und bereit sind für dieses spannende Spiel“, meinte der Steirer und verteilte Lob an Rapid: „Uns erwartet eine Mannschaft, die fantastisch in die Saison gestartet ist und zurecht an der Tabellenspitze steht. Rapid ist über die ganzen Spiele gewachsen und hat eine interessante Entwicklung genommen.“ Bis Freitagmittag waren für die Partie über 19.000 Tickets abgesetzt, rund 800 davon gingen an LASK-Fans.

