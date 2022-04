Nach Derby-Pleite: Hertha-Profis legten Trikots vor Fankurve ab

Demütigende Szenen spielten sich nach Abpfiff im Berliner Olympiastadion ab. Nach der 1:4-Klatsche im Hauptstadt-Derby wurden die Herthaner von ihren eigenen Fans offenbar aufgefordert, die Trikots auszuziehen. Nach dem Spiel äußerten sich die Beteiligten am Sky Mikro.

Zunächst wurde gerätselt, warum einige Spieler ihr Trikot vor der Fankurve auf den Boden legten. Laut Marcel Lotka haben die Spieler ihre Trikots „aus Respekt“ vor den Fans niedergelegt. „Nach dem Spiel ist natürlich klar, dass die Fans sauer sind. Deswegen hab ich es gemacht“, so Maximilian Mittelstädt über die Geste, der wohl als Kommunikator zwischen Fans und Spieler in dieser Situation galt.

„Es ist schwer zu erklären, was mit den Fans besprochen wurde. Das sage ich jetzt lieber nicht. Es war einfach eine Geste, das Trikot auszuziehen“, sagte Mittelstädt und ergänzte: „Ob es was mit einer Demütigung zu tun hat oder nicht? Ich möchte jetzt einen Konflikt vermeiden.“

Bobic hätte Trikot nicht ausgezogen

Herthas Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic wäre der Aufforderung der Fans nicht gefolgt: „Ich hätte es nicht gemacht. Ich ziehe das Trikot mit Stolz an. Ich verstehe natürlich den Unmut, dass man das dritte Derby in Folge verliert. Das macht uns alle keinen Spaß. Aber wir sind auch Sportler.“ Das habe nichts mit Konfrontation zu tun.

„Dass die Fans bitter enttäuscht sind, verstehe ich. Ein Derby in dieser Höhe zu verlieren, enttäuscht alle. Es wird der Situation nicht gerecht: Es ist nicht so, dass die Spieler es nicht wollen. Sie haben gegen eine bessere Mannschaft gespielt und nicht so viel Gegenspiel bekommen, dass es ein offenes Spiel wurde“, sagte Magath bei Sky auf die Frage nach der Trikotabgabe.

Die Hoffnung will er allerdings nicht aufgeben: „Ich sehe das nicht so schwarz. Die nächsten Gegner sind nicht ganz auf dem Niveau von Union Berlin.“

Mittelstädt: Ablegen der Trikots “war eine Geste“

Hertha-Torhüter Lotka war nach der Klatsche niedergeschlagen. „Es war einfach zu wenig. Das müssen wir alles analysieren. Wir haben uns viel vorgenommen. Sowas darf uns nicht noch mal passieren. Es wird immer enger. Wir haben immer weniger Spiele. Wir müssen unsere Punkte holen. Egal wie“, sagte der Keeper.

(sport.sky.de/dpa).

Beitragsbild: Imago.