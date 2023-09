Nach Derby-Pleite und Kritik: Alaba entschuldigt sich bei Real-Fans

Real Madrid musste am Sonntag im Stadt-Derby gegen Atletico eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Nach der Pleite wurde vor allem ÖFB-Kapitän David Alaba kritisiert. Der Innenverteidiger meldete sich nun zu Wort zu zeigt sich selbstkritisch.

Alaba machte sowohl beim ersten als auch beim dritten Gegentor keine gute Figur. Nun folgte die Entschuldigung in den sozialen Netzwerken. „Madridistas, wir alle erwarten mehr“, schrieb Alaba auf „X“ und versprach den Real-Fans: „Das war nicht unser Spiel, das war nicht mein Spiel. Wir haben euch gestern enttäuscht, aber wir werden uns zurück kämpfen und wieder das sein, was Real Madrid ist!“

Madridistas we all expect more! This was not our game, this was not my game! We let you down yesterday but we will fight back and we will come back to what Real Madrid is!

— David Alaba (@David_Alaba) September 25, 2023