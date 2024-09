Nach Derby-Skandal: Rapid holt Expertin für Diversität

Der SK Rapid hat nach dem Derby-Skandal im vergangenen Februar (Rapid-Offizielle stimmten Schmähgesänge mit teils homophoben Inhalten an) einen weiteren personellen Schritt gesetzt. Mit Elisabeth Overbeeke wurde eine Expertin für die neue Stabstelle für Diversitätsmanagement und Nachhaltigkeit geholt.

Die Presseaussendung von Rapid im Wortlaut:

Mit Anfang September wurde beim SK Rapid eine neue und wichtige Stelle personell besetzt. Wie im Frühjahr angekündigt, wurde eine Stabstelle für Diversitätsmanagement und Nachhaltigkeit geschaffen. Mit Mag. Elisabeth Overbeeke konnte eine in diesem Bereich höchst qualifizierte und erfahrene Expertin zur Mitarbeit gewonnen werden.

Die gebürtige Wienerin ist eine leidenschaftliche Fußballanhängerin und arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten in und mit Organisationen an den Themen Organisations- und Kulturwandel, Diversität und Nachhaltigkeit, Organisationsentwicklung und HR-Management. Overbeeke, die in den Vereinigten Staaten aufgewachsen ist, einem dreisprachigen Haushalt entstammt und in insgesamt sieben europäischen Ländern gelebt und gearbeitet hat, war unter anderem beim österreichischen Mineralölkonzern OMV für den Bereich „Diversity & Inclusion“ zuständig. In der jüngeren Vergangenheit legte sie als selbständige Beraterin einen besonderen Fokus auf Führungskräfteentwicklung und wertezentrierte Unternehmensführung.

In ihrer neuen Funktion beim SK Rapid wird Elisabeth Overbeeke künftig das Präsidium und Geschäftsführung bei der Förderung von Diversität, Antidiskriminierung & Nachhaltigkeit beraten und erste Ansprechperson für sämtliche Diversitätsangelegenheiten sein. Zudem wird die erfahrene Fachfrau den SK Rapid u.a. künftig in den mit der Thematik befassten Gremien vertreten, mit Diversitätsbeauftragten von Sponsoren und Partnerinstitutionen kooperieren sowie den Austausch mit nationalen und internationalen wissenschaftlichen Sportnetzwerken zu den Themen Diversität und Nachhaltigkeit pflegen.

Als wichtigsten Orientierungspunkt für ihre künftige Tätigkeit erkennt die Neo-Rapid-Mitarbeiterin das Leitbild des SK Rapid, insbesondere nachfolgende Punkte im Zusammenhang mit ihrem Tätigkeitsbereich: „Der SK Rapid ist offen. Menschliche Vielfalt war und ist der Motor unseres Erfolgs. Deshalb, und aufgrund unserer sozialen Verantwortung für eine offene Gesellschaft, kann jeder Mensch, der das Wohl Rapids in den Vordergrund seines Denkens und Handelns stellt, Rapidler sein. Egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft oder Schicht, und unabhängig von seiner Lebensweise.“

Organisatorisch angesiedelt ist Mag. Elisabeth Overbeeke künftig als Stabstelle des Geschäftsführers SK Rapid, Steffen Hofmann. Dieser sagt zur „Neuverpflichtung“: „Ich bin sehr erfreut, dass wir eine in den Bereichen Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit so renommierte Persönlichkeit für die Zusammenarbeit gewinnen konnten. Elisabeth Overbeeke wird sehr eng mit der gesamten Geschäftsführung zusammenarbeiten, für alle beim SK Rapid beschäftigten Personen mit ihrer Expertise zur Verfügung stehen und ein wichtiger Eckpfeiler in unserem Bemühen, dem Leitbild unseres Klubs in allen Bereichen gerecht zu werden, sein.“

Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger: „Ich freue mich sehr, dass wir mit Elisabeth Overbeeke eine hervorragende und fußballaffine Fachfrau gewinnen konnten, mit der es gelingen wird, den SK Rapid zu einem Vorbild in Sachen Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln und so ein Zeichen für den Sportbereich zu setzen.“

Foto: SK Rapid