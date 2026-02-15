Nach Derby-Unterbrechung: Rapid droht Heimfansektorsperre

Das 348. Wiener Derby (Spielbericht & Highlights) wird für den SK Rapid ein Nachspiel haben. Kurz vor Beginn der Nachspielzeit sorgte die Fanszene der Hütteldorfer für eine Spielunterbrechung – und das ausgerechnet im ersten Wiener Derby mit Gästefans seit September 2024.

Brisant: Rapid steht noch bis Oktober dieses Jahres unter Bewährung. Damit könnten die jüngsten Ereignisse nun weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen, eine Sperre des Heimfansektors droht.

„Der Senat 1 wird bezüglich der heutigen Vorfälle tagen. Sollte der Senat zum Entschluss kommen, dass die Bewährungsauflagen verletzt wurden, werden für drei Topspiele der Heimfansektor sowie der gegenüberliegende Fansektor gesperrt (sodass kein alternativer Fansektor gebildet werden kann). Obendrein werden die heutigen Vorfälle seitens der Fans des SK Rapid sanktioniert“, gibt die Bundesliga in einem ersten Statement gegenüber Sky bekannt.

Zu Topspielen zählen Begegnungen gegen die Austria, Sturm, LASK und Salzburg.

Rapid-Fans sorgen für Spielunterbrechung im 348. Wiener Derby

Artikelbild: GEPA