Nach Diskussionen mit Fans: Müller kritisiert Mitspieler

Nach dem Pokal-Aus in Saarbrücken hat sich ein Bayern-Quintett hitzige Diskussionen mit den eigenen Fans geliefert. Alle anderen Stars gingen gar nicht erst in die Kurve. Thomas Müller kritisierte deswegen die eigenen Mitspieler.

Denn das nach dem peinlichen 1:2 beim 1. FC Saarbrücken neben Müller lediglich Joshua Kimmich, Leroy Sane, Mathys Tel sowie Bouna Sarr den Weg in die Bayern-Kurve machten, sorgte beim 34-Jährigen für Unmut. „Den Fans geht es logischerweise wie so oft gar nicht um das Ergebnis, um das Spiel. Auch im Fußball kann man mal ein Spiel verlieren. Da muss ich den Fans auch recht geben. Was überhaupt nicht geht, ist, dass nur drei, vier Spieler am Ende von sich aus verstehen, den Support auch zu respektieren“, erklärte Müller im Sky-Interview.

Das FCB-Urgestein weiter: „Die Jungs waren hier, ich weiß nicht wie viele 100 Kilometer unter der Woche zum Auswärtsspiel hoch und unterstützen uns. Da ist es auch das Mindeste, das man versteht, etwas zurückzugeben. Und da geht es gar nicht darum, 100-mal zu applaudieren und irgendwelche Lieder zu singen, sondern es geht darum, den Respekt zu zeigen. Das haben wir auch in der Kabine einmal angesprochen. Da werden wir in Zukunft auch ein anderes Gesicht zeigen. Das geht natürlich nicht so.“

(skysport.de)

Artikelbild: Imago