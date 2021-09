Nach Djokovic auch Medwedew und Tsitsipas für ATP Finals qualifiziert

US-Open-Sieger Daniil Medwedew kann seinen Titel bei den ATP Finals verteidigen. Der 25-jährige Russe hat sich mit seinem ersten Grand-Slam-Titel in New York nämlich den Startplatz für das nun in Turin ausgetragene Event gesichert.

Der ihm unterlegene Finalist, Novak Djokovic, hatte sich sein Ticket schon zuvor gesichert und auch Stefanos Tsitsipas darf sich bereits auf das Saisonabschluss-Turnier der besten Acht der Saison freuen. Damit sind noch fünf Plätze frei.

“Ich freue mich darauf, dass ich versuchen kann, in Turin meinen Titel zu verteidigen”, freute sich Medwedew in einer ATP-Aussendung. “Die italienischen Fans sind so leidenschaftlich, ich bin sicher, es wird ein großartiges Turnier.”

(APA)/Bild: GEPA