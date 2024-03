Nach Dopingsperre: Halep kehrt in Miami zurück auf die Tour

Die frühere Weltranglistenerste Simona Halep kehrt in zwei Wochen beim WTA1000-Turnier in Miami zurück auf die Tennistour. Die 32-jährige Rumänin erhielt eine Wildcard für das Hartplatzturnier in Florida, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Vor zwei Tagen war die Dopingsperre gegen Halep vom Internationalen Sportgerichtshof CAS von vier Jahre auf neun Monate reduziert worden. Diese hatte die zweifache Grand-Slam-Siegerin zwischen Oktober 2022 und Juli 2023 bereits abgesessen.

(APA) / Bild: Imago