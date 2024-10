Nach Dopingsperre: Pogba will weiter für Juve spielen

Der französische Ex-Weltmeister Paul Pogba will seine Fußballkarriere nach Ablauf seiner Dopingsperre beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin fortsetzen. „Ich bin bereit, auf Geld zu verzichten, um noch bei Juve spielen zu können, ich will zu diesem Verein zurückkehren“, sagte der 31-Jährige der Gazzetta dello Sport.

Zuletzt war jedoch berichtet worden, dass die Turiner den noch bis 2026 laufenden und mit rund acht Millionen Euro Jahresgehalt dotierten Vertrag auflösen wollen. Juventus-Coach Thiago Motta hatte jüngst auch in der Vergangenheit über den Mittelfeldspieler gesprochen („Er war ein großer Spieler, er hat lange nicht mehr gespielt“).

„Die Realität ist, dass ich ein Spieler von Juve bin und mich darauf vorbereite, bei Juve zu spielen“, sagte Pogba. Seine Dopingsperre war zuletzt durch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) von vier Jahren auf 18 Monate reduziert worden und läuft damit im März 2025 aus.

Pogba will in naher Zukunft das Gespräch mit Motta suchen. „Ich will bereit sein, mit Juve zu trainieren und zu spielen, ich bin ein Spieler von Juve, in meinem Kopf gibt es im Moment nur das“, sagte er – und versprach: „Das wird ein neuer Pogba, hungriger, weiser und stärker. Ich habe nur einen Wunsch, Fußball zu spielen.“

(SID) / Artikelbild: Imago