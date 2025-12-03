Nach drei Kreuzbandrissen: Austria verlängert mit Eigengewächs

Florian Wustinger kam mit sieben Jahren zur Wiener Austria und durchlief sämtliche Jugend- und Akademiestufen. Nach seinem Durchbruch in der Kampfmannschaft wurde seine Entwicklung jedoch dreimal durch Kreuzbandrisse gebremst.

Der erste Rückschlag traf ihn im Sommer 2022 nach fünf Bundesliga-Einsätzen. Nach seiner Rückkehr ins Training im Juli 2023 folgte beim ersten Spiel für Kooperationsklub SV Stripfing die zweite schwere Verletzung. Im Herbst 2024 feierte er ein kurzes Comeback, ehe im Jänner 2025 im Trainingslager der dritte Kreuzbandriss folgte.

Aktuell ist Wustinger wieder voll im Training der Young Violets und soll in der Wintervorbereitung erneut an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Austria Wien verlängert seinen bis 2026 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr – mit Option auf eine zusätzliche Saison.

„Sehen großes Potenzial“

Austria-Sportdirektor Michael Wagner: „Florian Wustinger hat einen unglaublich schweren Weg hinter sich. Es ist beeindruckend, wie positiv er immer geblieben ist und mit welcher Konsequenz er an seinem Comeback arbeitet. Wir sehen in Wusti großes Potenzial – er ist ein Kind der Austria und bringt alle Attribute eines modernen Sechsers mit. Wir sind überzeugt, dass er aufgrund seines Talents, seines Charakters und seines unbedingten Willens seinen Weg bei uns gehen wird – trotz aller Rückschläge.“

(Red.) / Bild: Daniel Shaked