Die spanische Polizei hat sechs Verdächtige festgenommen, die an mehreren Raubüberfällen auf die Häuser von wohlhabenden Personen in Madrid beteiligt gewesen sein sollen. Unter den Opfern befanden sich auch die Fußballstars Rodrygo von Real Madrid und Radamel Falcao, der bei Rayo Vallecano kickt.

Die Polizei beschlagnahmte Uhren, Schmuck, Bargeld sowie zwei Luftpistolen, wie die Exekutive mitteilte. Die Verhaftungen erfolgten bereits vor einem Monat, wurden aber erst diese Woche bekannt gegeben. Die Einbruchsserie startete im Juli 2022 in wohlhabenden Vierteln in und um Madrid.

Verdächtige mit „professionellem Vorgehen“

Laut Polizei hätten die Verdächtigen ein „hohes Maß an Professionalität“ an den Tag gelegt, indem sie Videos und Fotos studierten, die die Spieler und ihr Umfeld in den sozialen Medien geteilt hatten. Dadurch gelangten sie an Informationen über den Grundriss der Häuser und die Abwesenheit der Bewohner. Die Verdächtigen hätten auch die Sicherheitssysteme ausgekundschaftet.

