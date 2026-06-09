Nach einer Saison: Lawal vor Abschied aus Genk

Nach nur einer Saison bei KRC Genk steht ÖFB-Torhüter Tobias Lawal offenbar schon wieder vor dem Abschied.

Wie die Zeitung „Het Laatste Nieuws“ berichtet, plant der belgische Klub in der kommenden Saison mit dem erst 17-jährigen Tormanntalent Lucca Brughmans als Einsergoalie. Lawal soll demnach auf der Transferliste stehen und den Verein im Sommer verlassen dürfen.

Bereits in der Schlussphase der abgelaufenen Spielzeit wurde Lawal durch Brughmans als Nummer eins im Tor abgelöst. Seinen bislang letzten Einsatz im Genk-Dress hatte Lawal Ende März, ehe er nach der Länderspielpause den Platz im Tor für seinen neun Jahre jüngeren Konkurrenten räumen musste.

Lawal wechselte im vergangenen Sommer für 3,2 Millionen Euro vom LASK nach Belgien und absolvierte insgesamt 26 Pflichtspiele für den Klub.

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