Nach Einzel-Niederlage: Gauff verliert auch Doppel-Finale

Nach ihrer Niederlage im Einzel hat die US-Amerikanerin Coco Gauff bei den French Open auch das Finale im Doppel verloren.

Die 18-Jährige unterlag am Sonntag in Paris zusammen mit ihrer Landsfrau Jessica Pegula dem französischen Duo Caroline Garcia/Kristina Mladenovic mit 6:2,3:6,2:6. Im Einzel hatte sich Gauff am Samstag der polnischen Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek mit 1:6,3:6 geschlagen geben müssen.

Für die ehemalige Freundin von Dominic Thiem, Mladenovic, bedeutete der Sieg am Sonntag ihren bereits sechsten Grand-Slam-Titel im Doppel bzw. den vierten in Roland Garros nach 2016, 2019 und 2020. 2016 hatte sie gemeinsam mit ihrer nun wieder an ihrer Seite spielenden Partnerin Garcia in Paris gewonnen.

