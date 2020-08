Nach Einzug ins CL-Finale: Bayern-Spiel gegen S04 verschoben

Der Einzug des FC Bayern ins Finale der Champions League hat auch Auswirkungen auf den Spielplan der Bundesliga.

Eigentlich hätte der Rekordmeister mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04 am 18. September die Bundesliga-Saison eröffnen sollen. Da die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Sonntag in Lissabon (ab 19:30 Uhr live auf Sky) aber das zweite Triple der Vereinsgeschichte anvisiert, gewährt die Deutsche Fußball Liga (DFL) den Bayern drei Tage mehr Pause.

Deshalb werden Vizemeister Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach das Eröffnungsspiel am Freitag, den 18. September, bestreiten. Die Münchner werden dagegen erst am Montag, den 21. September, in die neue Spielzeit starten.

Novum im Eröffnungspiel

“Sollte der FC Bayern das Champions-League-Finale am 23. August erreichen, würden die Münchner im Sinne der Vorbereitungszeit zwischen beiden Wettbewerben nicht bereits am Freitagabend in die Spielzeit starten, sondern montags. In diesem Fall würde die Saison freitags mit der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen”, hieß es in einer Pressemitteilung der DFL am 7. August.

Seit Einführung des offiziellen Eröffnungsspiels 2002 ist es das erste Mal, dass dieses ohne den amtierenden Meister ausgetragen wird.

