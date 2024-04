Bayer Leverkusen kann sich nach einer starken Saison bereits am Sonntag selbst zum Meister der deutschen Fußball-Bundesliga küren. Nach elf aufeinanderfolgenden Titeln für den FC Bayern München reihen sich die Leverkusener damit in einen elitären Kreis ein – denn seit der Jahrtausendwende gelang es nur vier anderen Teams neben den Bayern die Meisterschaft zu gewinnen.

Gewinnt Bayer 04 sein Heimspiel am Sonntag gegen Werder Bremen (17:30) ist die Werkself fix deutscher Meister – und würde damit den FC Bayern erstmals seit elf Spielzeiten wieder vom Thron stoßen. Dieses Kunststück gelang zuletzt Borussia Dortmund unter der Leitung von Trainer Jürgen Klopp in der Saison 2011/12.

Die Schwarz-Gelben sorgten in diesem Jahr mit dem Gewinn des Doubles dafür, dass die Bayern keinen nationalen Titel holten. In der Champions League gab es im „Finale Dahoam“ gegen den FC Chelsea eine bittere Endspielniederlage, es war bis dato die letzte titellose Saison für die Münchner. Die nächste droht in diesem Jahr, sollten die Bayern den Titelgewinn in der Königsklasse verpassen.

Nur fünf Teams seit 2000 Meister

Auch in der Saison 2010/11 war Borussia Dortmund in der Deutschen Bundesliga das Maß aller Dinge, ebenso wie in der Spielzeit 2001/02. Mit dem VfL Wolfsburg (2008/09), dem VfB Stuttgart (2006/07) und Werder (2003/04) gab es nur drei weitere Teams seit 2000, die neben den Bayern die Meisterschale in die Höhe zu stemmen. 18 der insgesamt 24 Titel gingen aber dennoch nach München.

Die Deutschen Meister seit 2000: Eine Übersicht

Bei Niederlagen der Münchner und Stuttgart wäre Leverkusen bereits ohne weitere Punkte aus dem Spiel am Sonntag vorzeitig deutscher Meister. Die Bayern spielen am Samstag in der Allianz Arena gegen den abstiegsbedrohten FC Köln (ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 und UHD – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass). Stuttgart bekommt es daheim mit Eintracht Frankfurt zu tun (ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 und UHD – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass).

Bild: Imago