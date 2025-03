Elfer-Drama! PSG eliminiert Liverpool und steht im Viertelfinale

Während sich die Topteams aus Italien und Spanien keine Blöße gaben, verspielte der designierte englische Meister gegen Paris Saint-Germain beim 4:1 im Elfmeterschießen im packenden CL-Achtelfinal-Rückspiel seine hervorragende Ausgangsposition und scheiterte auf dem Weg nach München unerwartet früh.

Nach 120 Minuten hatte es 0:1 (0:1, 0:1) gestanden, das Hinspiel gewannen die Reds in Frankreich glücklich 1:0. Inter reichte nach dem 2:0 in den Niederlanden ein abgeklärtes 2:1 (1:1) gegen Bayern-Schreck Feyenoord Rotterdam, früher am Abend setzte sich Hansi Flicks Barca mit Fußball zum Zunge schnalzen und 3:1 (3:1) locker gegen Benfica Lissabon durch. In Portugal hatten die Katalanen 1:0 gewonnen.

PSG nutzte nach dem Chancenwucher im ersten Duell diesmal durch Ousmane Dembelé (12.) zumindest eine seiner abermals zahlreichen Möglichkeiten. Vorrundensieger Liverpool jagte dem erlösenden Treffer ohne Fortune hinterher, Joker Jarell Quansah (79.) traf per Kopf nur den Pfosten.

In der Verlängerung war Paris deutlich näher am erlösenden zweiten Tor als Liverpool dem Ausgleich. Im finalen Shootout wurde Torwart Gianluigi Donnarumma zum Helden: Er parierte gegen Darwin Nuñez und Curtis Jones. Im Viertelfinale bekommt es Paris mit Aston Villa oder dem FC Brügge (Hinspiel 3:1) zu tun.

