Nach Elfer-Drama: Titelverteidiger ManCity scheitert an Real

Real Madrid setzte sich gegen Champions-League-Titelverteidiger Manchester City mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 120 Minuten war es 1:1 beziehungsweise gesamt 4:4 gestanden. Die Spanier treffen nun auf Bayern, die zweite Paarung lautet Dortmund gegen PSG.

Die Spanier erwischten einen optimalen Start – nach einem Konter über Jude Bellingham und Vinicius Junior schoss Rodrygo im zweiten Versuch ein (12.).

In der Folge diktierte City das Geschehen, wurde aber mit Ausnahme eines Latten-Kopfballs von Erling Haaland (18.) nicht wirklich gefährlich. Real verteidigte im Stile einer Handball-Mannschaft vor dem eigenen Sechzehner und ließ die Angriffsmaschinerie des Triplegewinners vorerst nicht ins Laufen kommen.





Mit Fortdauer der zweiten Hälfte wurde der Druck von ManCity allerdings immer stärker, das 1:1 war hochverdient. Der eingewechselte Jeremy Doku brachte den Ball zur Mitte. Antonio Rüdigers verunglückte Abwehr landete bei Kevin de Bruyne, der mit einem strammen Schuss unter die Latte vollendete (76.). Wenig später ließ der Belgier eine vielversprechende Gelegenheit auf das 2:1 aus, sein Schuss aus guter Position flog über das Tor.

Rüdiger Elfer-Held nach vergebener Großchance

Real hing in der ersten Hälfte der Verlängerung ohne den verletzten David Alaba nur noch in den Seilen und hatte den permanenten City-Vorstößen praktisch nichts mehr entgegenzusetzen – bis Rüdiger plötzlich allein am Fünfer auftauchte, aber danebenschoss (105.+2). In den letzten 15 Minuten konnten die Madrilenen den Gegner dann halbwegs souverän vom eigenen Tor entfernt halten.

Im Elfmeterschießen scheiterte zunächst Reals Luka Modric, dann aber vergaben Bernardo Silva und Mateo Kovacic für City und Rüdiger versenkte den entscheidenden Penalty.

Alle Tore im Video:

0:1 – Rodrygo (12.)

1:1 – de Bruyne (76.)

