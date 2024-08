Nach erster Goldmedaille des Landes: Neuer Feiertag in Botswana

Der Präsident von Botswana hat den Freitagnachmittag zum Feiertag erklärt, um den Gewinn der ersten olympischen Goldmedaille des Landes zu feiern.

Letsile Tebogo setzte sich am Donnerstag in Paris im 200-Meter-Sprint gegen die US-Sprinter Kenny Bednarek und Noah Lyles durch und lief dabei in 19,46 Sekunden die fünftschnellste Zeit der Geschichte über diese Distanz. Es war sicherlich ein emotionaler Triumph für den 21-Jährigen, dessen Mutter im Mai verstorben war.

„Präsident Masisi möchte erklären, dass er im Namen aller Bürger Letsile applaudiert und seiner verstorbenen Mutter unaufhörlich dankt“, schrieb Präsident Mokgweetsi Masisi in einer auf X veröffentlichten Erklärung. Masisi erklärte zudem, Letsiles Leistung verdiene es, dass die Nation innehält und ihn in einer einzigartigen, angemessenen und verantwortungsvollen Art und Weise feiert, die in die Annalen der Geschichte der Republik eingehen wird.

(APA) / Bild: Imago