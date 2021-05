Nach Fan-Protesten: Keine Entschuldigung von Glazer

Das umstrittenen Super-League-Projekt stieß auf viel Kritik. Avram Glazer, einer der Eigentümer von Manchester United, verweigert eine Entschuldigung.

Manchester United befindet sich im Besitz der Glazer-Familie. Sky News-Reporterin Sally Lockwood hat Avram Glazer, einen der Eigentümer, in Florida getroffen und ihn mit den umstrittenen Plänen zum Super-League-Projekt konfrontiert.

“Das ist eine Möglichkeit für Sie – um vielleicht eine Entschuldigung loszuwerden?”, fragte Lockwood Glazer. Doch der 60-Jährige war nicht bereit, eine Auskunft zu geben und stieg in sein Auto ein.

Zudem wurde Glazer gefragt, ob es für die Familie an der Zeit sei, den Verein zu verkaufen und ob die Fans “nur Kunden für ihn” seien. Auch hierauf gab es keine Antwort. Der US-Amerikaner fuhr nach dem Einkauf einiger Lebensmittel schweigend davon.

Avram Glazer, part of the family that owns Manchester United, was questioned by Sky News’ US correspondent @sallylockwood.

Read more here: https://t.co/sCXYMLcDgz pic.twitter.com/qEgheNjWg0

— Sky News (@SkyNews) May 4, 2021