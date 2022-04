In der französischen Ligue 1 haben am Samstag erneut Fußball-Anhänger für negative Schlagzeilen gesorgt.

Die Partie AS Saint-Etienne gegen AS Monaco wurde in der 67. Minute nach Vorfällen auf den Rängen unterbrochen. Nachdem Feuerwerkskörper gezündet worden waren, schickte Schiedsrichter Bastien Dechepy die beiden Mannschaften beim Stand von 3:1 für Monaco in die Kabinen.

Nach einer längeren Unterbrechung wird das Spiel aktuell fortgesetzt.

