Nach Feuerwerk gegen Salzburg: Urteil gegen Sturm Graz vertagt

Nach dem Feuerwerk der Sturm-Fans gegen Red Bull Salzburg in der vergangenen Woche (1:1 – zum Spielbericht und den VIDEO-Highlights) hat der Senat 1 der ADMIRAL Bundesliga das Urteil für die Grazer vertagt.

Der überbordende Einsatz von Pyrotechnik, mit dem die Grazer Nordkurve beim Heimspiel gegen Salzburg (2:2) am Samstag eine gut zwölfminütige Unterbrechung in der ersten Hälfte provoziert hatte, kostet Sturm Graz im Falle der Maximalstrafe bis zu 100.000 Euro, sagte ein Bundesliga-Sprecher in der vergangenen Woche zur APA.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Strafe gegen Austria-Co und Kapfenberg-Trainer

Strafen ausgesprochen wurden jedoch gegen Austria Co-Trainer Ahmet Koc und Kapfenberg-Coach Abdulah Ibrakovic. Beide wurden mit jeweils einem Spiel Sperre belegt, Koc aufgrund der Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung und Ibrakovic aufgrund unsportlichen Verhaltens.

Janko über Feuerwerk der Sturm-Fans: „Erkenne den Sinn dahinter nicht“

Bild: GEPA