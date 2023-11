Nach Fischer-Entlassung bei Union: Co-Trainer Hoffmann den Tränen nahe

Urs Fischer wird den 1. FC Union Berlin auch nach seinem Aus als Fußballtrainer nach eigenen Worten weiter unterstützen.

„Danke euch allen, bleibt gesund. Und vor allem: Durchbrecht diese Negativspirale“, sagte der 57-Jährige am Donnerstag in einem Video, das Union bei X postete. „Ich werde sicher, wenn Union gegen Augsburg spielt, vor dem Fernseher sitzen und die Daumen drücken.“

Emotionaler Abschied von zwei tollen Menschen. Nur das Beste für euch. 🫶 pic.twitter.com/GKAmnXR14v — Danke, Urs und Hoffi! (@fcunion) November 16, 2023

Am Mittwoch hatten der Tabellenletzte der deutschen Bundesliga und Fischer verkündet, dass man die Zusammenarbeit im Einvernehmen beende. Nach zuvor fünf überaus erfolgreichen Jahren hat der Klub in dieser Saison seit August kein Spiel mehr gewonnen.

Fischer und Co-Trainer Hoffmann mit gemeinsamen Frühstück verabschiedet

Die Entscheidung fühle sich für ihn nach wie vor richtig an, sagte Fischer. „Wahnsinn, was wir hier erleben durften. Dafür bin ich dankbar. Das wird ein Teil meines Lebens sein, ein Teil meiner Geschichte.“ Der 57-Jährige und sein österreichischer Co-Trainer Markus Hoffmann wurden am Donnerstag mit einem gemeinsamen Frühstück vom Klub verabschiedet.

Hoffmann sagte im Video gerührt: „Ich möchte mich für fünfeinhalb Jahre bedanken, die fantastisch waren. Das wird immer in meinem Herzen bleiben.“ Die Entscheidung fühle sich richtig, aber nicht gut an. „Gut ist ganz was anderes“, sagte der 51 Jahre alte Österreicher.

(dpa)

Bild: Imago