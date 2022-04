Nach Foda-Aus: Stranzl hofft auf „Menschenfänger“ als neuen ÖFB-Teamchef

via

Der ÖFB steht nach der verpassten WM-Qualifikation nicht nur aufgrund des Teamchefwechsels vor einem Neubeginn. Vor dem Auftakt der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga äußert sich Sky Experte Martin Stranzl über vermessene Erwartungshaltungen und die Bedeutung eines klaren Konzepts.

„Aufgrund der tollen Resultate am Beginn hat man sich dann schon mehr ausgerechnet. Die Realität ist aber, dass wir trotzdem bei der EM ins Achtelfinale eingezogen sind“, bilanziert der Experte nach dem Ende der Teamchef-Ära Foda.

Von einer einzigartig talentierten Spielergeneration will Stranzl ebenso nicht sprechen, viel mehr nimmt er die Profis selbst in die Pflicht: „Ich hab’s eh nicht verstanden, warum man da von einer ‚Goldenen Generation‘ gesprochen hat. Trotzdem muss man immer den Ball flach halten. Wenn man die einzelnen Spieler dann so durchgeht, viele haben auch Verletzungen gehabt.“

Stranzl ‚kein Freund‘ von festem Spielkonzept

Ein passendes Konzept würde der langjährige Deutschland-Legionär begrüßen, strenge taktische Vorgaben lehnt er allerdings ab: „Ich bin kein Freund davon, dass man ein durchgängiges Spielsystem für die Nationalteams heranzieht. Es ist für mich fahrlässig, weil dann vielleicht der ein oder andere Spielertyp auf der Strecke bleibt.“

Dementsprechend wichtiger sei die Persönlichkeit des künftigen Teamchefs: „Da bin ich der Meinung, da brauchst du irgendwo einen Menschenfänger, der einen guten Umgang mit den Spielern hat.“

