Nach Frankfurt-Leihe: Kalajdzic kehrt nach England zurück

Die beiden Leihspieler aus der Premier League, Sasa Kalajdzic und Donny van de Beek, werden Eintracht Frankfurt nach dem 30. Juni verlassen. Die SGE wird in beiden Fällen keine weiterer Zusammenarbeit mit den Spielern anstreben.

Sasa Kalajdzic hatte seit Mitte Februar keine Chance mehr, Eindrücke bei der Eintracht zu hinterlassen: Gegen den SC Freiburg zog dieLeihgabe der Wolverhampton Wanderers sich einen Kreuzbandriss zu. Der gebürtige Wiener kam in sechs Partien zum Einsatz und konnte in der Conference League ein Mal treffen. Er wird seine Erholung in England fortsetzen.

Für van de Beek hatten die Hessen sich eine Kaufoption gesichert, aufgrund der nicht überzeugenden Leistungen der Leihgabe von Manchester United wird diese allerdings nicht gezogen. Der Niederländer kam in der Bundesliga bei nur acht Spielen zum Einsatz. Zuletzt fehlte er verletzt.

Bild: Imago