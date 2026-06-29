Nach frühem WM-Aus: Saudi-Verbandspräsident tritt zurück

Nach dem Vorrunden-Aus der saudi-arabischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada hat Verbandspräsident Yasser Al-Misehal seinen Rücktritt erklärt.

Die Mannschaft sei „weit hinter unseren Erwartungen“ geblieben, für das „Scheitern übernehme ich die volle Verantwortung. Ich entschuldige mich bei allen, die gehofft hatten, unsere Mannschaft in einer besseren Position zu sehen“, schrieb Al-Misehal bei X. „In der Überzeugung, dass Verantwortungsbewusstsein bedeutet, den Weg für eine neue Phase freizumachen, habe ich beschlossen, mein Amt nicht bis zum Ende der laufenden Amtszeit weiterzuführen.“

Saudi-Arabien war in der Gruppe mit Europameister Spanien, Kap Verde und Uruguay ausgeschieden. In drei Spielen erzielte das Team lediglich ein Tor. Auch 2018 und 2022 war in der Vorrunde Schluss gewesen. Bei der Heim-WM in acht Jahren will Saudi-Arabien wesentlich erfolgreicher sein.

Al-Misehal hatte den Verband sieben Jahre lang geleitet und war wesentlich an der erfolgreichen Bewerbung für die Austragung der Endrunde 2034 beteiligt. Die einflussreiche Golfmonarchie hat in den vergangenen drei Jahren fast zwei Milliarden Dollar in den Fußball investiert. Durch die Verpflichtung von Stars wie Cristiano Ronaldo und Karim Benzema will der Staat die Saudi Pro League zu einer der finanziell attraktivsten Ligen der Welt zu machen.