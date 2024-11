Nach fünf Pleiten in Folge: Rodgers führt Jets zum Sieg

Star-Quarterback Aaron Rodgers hat den New York Jets neues Leben eingehaucht und die Talfahrt in der NFL vorerst gestoppt. Nach fünf Niederlagen in Folge führte der 35-Jährige sein Team zu einem 21:13-Erfolg über die gut in die Saison gestarteten Houston Texans. Die New Yorker ließen sich dabei auch von einem kuriosen Jubel-Patzer nicht aus der Ruhe bringen.

Für die Jets war es der dritte Saisonsieg im neunten Spiel – für Interimscoach Jeff Ulbrich, der Anfang Oktober nach der Entlassung von Robert Saleh übernommen hatte, der erste. Nach einem sehr schwachen Beginn drehte der ehemalige MVP Rodgers in der zweiten Hälfte auf, er warf insgesamt für 211 Yards und drei Touchdowns, den letzten davon auf Star-Neuzugang Davante Adams. Für den Wide Receiver war es im dritten Spiel der erste Touchdown nach seinem Wechsel zu den Jets.

Zuvor hatte der junge Jets-Receiver Malachi Corley gegen Ende der ersten Hälfte wichtige Punkte verschenkt. Nach seinem vermeintlichen Touchdown ließ er den Ball bei seinem verfrühten Jubel bereits vor der Endzone fallen und wurde schließlich von den Videobildern überführt. Dennoch reichte es für die Jets am Ende zum wichtigen Sieg im Kampf um die Playoff-Plätze.

(SID) / Artikelbild: Imago