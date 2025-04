Nach Gala gegen BVB: Barca feiert wichtigen Arbeitssieg

Der FC Barcelona hat nach der 4:0-Gala in der Champions League gegen Borussia Dortmund auch in der spanischen Fußballliga einen wichtigen Sieg gefeiert. Der Spitzenreiter mühte sich am Samstagabend zu einem 1:0 (1:0) bei CD Leganés und baute den Vorsprung gegenüber Real Madrid zumindest vorübergehend auf sieben Punkte aus. Die Königlichen können am Sonntag bei Deportivo Alavés nachziehen.

Damit geht die Mannschaft des früheren Bundestrainers Hansi Flick mit Rückenwind in das Viertelfinal-Rückspiel am Dienstag (ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky X die UEFA Champions League live streamen) beim BVB. Nach dem glänzenden Auftritt im Hinspiel ist die Ausgangslage für das Duell in Dortmund exzellent.

In der ersten Halbzeit ließen die Gäste jedoch jeglichen Champions-League-Schwung vermissen. Der Tabellenführer tat sich schwer, die besseren Chancen hatte der Außenseiter. Und so brachte fast folgerichtig ein Eigentor durch Jorge Saenz (48.) Barca in Führung.

Die Gäste wurden nun offensiv gefährlicher. Zunächst vergab Fermín López nach einem genialen Solo das 2:0 (58.), kurz darauf köpfte Robert Lewandowski über das Tor (63.). Und so blieb Leganés im Spiel, der vermeintliche Ausgleichstreffer durch Dani Raba wurde wegen einer Abseitsstellung aber nicht gegeben (70.).

(SID) Foto: Imago