Nach Gehirnerschütterung: Raimann wieder im Colts-Training

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann ist nach dem Abklingen seiner Gehirnerschütterung wieder ins Training bei den Indianapolis Colts eingestiegen. Das teilte Headcoach Shane Steichen mit.

Raimann hat die letzte Stufe des „Concussion-Protokolls“ der Liga, das alle Spieler mit Symptomen einer Gehirnerschütterung durchlaufen müssen, erreicht und absolvierte wieder Vollkontakt-Übungen. Der Left Tackle könnte rechtzeitig für das Heimspiel am Sonntag gegen Buffalo fit werden.

Raimann vor Comeback gegen Bills

Raimann hatte nach der Niederlage gegen die Houston Texans Ende Oktober Anzeichen einer Gehirnerschütterung aufgewiesen und in der Folge sämtliche Trainings vergangene Woche ebenso verpasst wie das Match gegen die Minnesota Vikings. Am Mittwoch konnte der Wiener aber wieder voll trainieren. Bekommt er grünes Licht von den Ärzten, dürfte Raimann am Sonntag (19.00 Uhr) gegen die Bills wieder am Platz stehen.

Der 27-Jährige hat sich bei den Colts zum Stammspieler in der Offensive Line entwickelt. „Er hat dort einen großartigen Job gemacht“, sagte Steichen über Raimann. „Er ist ein wirklich kluger Spieler. Es wird gut sein, ihn zurückzubekommen.“ Die Rückkehr in die Startelf rund um Quarterback-Routinier Joe Flacco würde gerade recht kommen, da Steichen mit Center Ryan Kelly (Knie, Wade) und Guard Will Fries (Schienbeinbruch) zwei schmerzhafte Ausfälle in der O-Line zu verzeichnen hat.

