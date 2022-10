Nach geplatztem Sturm-Wechsel: Baumgartner spricht über Zukunft

Innenverteidiger Dominik Baumgartner wäre im Sommer beinahe vom Wolfsberger AC zum SK Sturm gewechselt. Trotz intensiver Abwerbungsversuche schob der WAC dem Wechsel von Baumgartner zu Ligarivale Sturm aber einen Riegel vor.

„Im Sommer war Sturm das Thema. Das wollte ich gerne machen„, erklärte der 26-Jährige im Sky-Podcast DAB | Der Audiobeweis. Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Lavanttalern läuft im Sommer 2023. Baumgartner könnte den WAC dann ablösefrei verlassen.

„Ich glaube, dass ich die Saison beim WAC beenden werde. In der langen Winterpause werde ich mir Gedanken machen und im Frühjahr schauen, was es für Möglichkeiten gibt. Dann wird es eine Entscheidung geben„, sagte Baumgartner über die weitere Vorgehensweise. Seit dem geplatzten Transfer hat Baumgartner seine Pflichten beim WAC erfüllt, ein Transfer im nächsten Sommer scheint aber so gut wie fix zu sein. Ob es dann zum SK Sturm geht? „Jetzt haben wir dann wahrscheinlich eine Saison gespielt. Bei Sturm hat sich was verändert, vielleicht wollen die mich gar nicht mehr. Dann gibt es andere Möglichkeiten. Da wird man dann schauen, was sich in den nächsten 3-4 Monaten für Möglichkeiten auftun. Dann wird es eine Entscheidung geben„, so der Innenverteidiger.

„Deutsche Bundesliga war immer mein Ziel“

Vor seinem Engagement beim WAC kickte Baumgartner beim VfL Bochum in der 2. Deutschen Bundesliga. Auch einem abermaligen Wechsel ins Ausland ist der 26-Jährige nicht abgeneigt. Großer Traum ist die höchste Spielklasse in Deutschland: „Deutsche Bundesliga war immer mein Ziel. Wenn man sich die letzten Jahre anschaut, glaube ich, dass es nicht einfach ist vom WAC in die Deutsche Bundesliga zu wechseln. Dieser Step ist sicher nicht einfach, aber wenn ein Angebot kommt von , wird man sich natürlich damit auseinandersetzen. Es wär dann auch eine gute Möglichkeit, dass dieser Transfer zustande kommt.“

Bruder Christoph spielt aktuell bei der TSG Hoffenheim und glänzt dort mit spektakulären Toren. Der Offensivspieler steht unmittelbar vor seinem 100 Bundesligaspiel. Bis zum aktuellen Zeitpunkt haben die Brüder gemeinsam erst ein Spiel bestritten, mit der U21 Nationalmannschaft gegen Nordmazedonien. Dominik würde gerne mit seinem Bruder zusammenspielen. „Das war schon etwas Besonderes. Es wäre natürlich schön, wenn wir gemeinsam in einem Team spielen würden, aber ich würde es auch nehmen, wenn ich gegen ihn spielen würde„, so Baumgartner.

DAB | Der Audiobeweis Folge #165 mit Dominik Baumgartner

Bild: GEPA