Nach Gerüchten: Haaland-Entscheidung wohl noch diese Woche

via

via Sky Sport Austria

Jüngst machten Gerüchte die Runde, dass Erling Haaland die Entscheidung über seine Zukunft noch in dieser Woche treffen werde. Nun hat BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über den möglichen Zeitpunkt gesprochen.

Laut einem Bericht des spanischen Radiosenders Cadena SER könnte Haaland bereits am Freitag eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen. Demnach soll der Stürmer bei einem Ausscheiden der Dortmunder in der Europa League gegen die Glasgow Rangers am Donnerstag ein Treffen mit seinem Berater Mino Raiola anberaumen.

Nach der 2:4-Pleite im Hinspiel stehen die Chancen auf ein Weiterkommen alles andere als günstig. Sollte er sich für einen Transfer entscheiden, lägen sogar Angebote bereit. Real Madrid, der FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester City und FC Bayern München hätten ihre Offerten hinterlegt.

Watzke kann sich auf keinen konkreten Zeitpunkt festlegen

Nun hat sich auch BVB-Boss Watzke zu einem möglichen Zeitpunkt für die Haaland-Entscheidung geäußert. „Das wird sich sicherlich in den nächsten Wochen, vielleicht noch einen Monat, vielleicht auch sechs Wochen – keine Ahnung – klären“, meinte der 62-Jährige in einem Interview mit RTL/ntv vage.

Eine Tendenz, ob es den Stürmer noch ein Jahr beim BVB hält oder er den Klub im Sommer via Ausstiegsklausel (75 Millionen Euro) verlässt, könnte Watzke nicht abgeben.

(skysport.de) / Bild: Imago