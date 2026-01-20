Nach Gespräch mit Muslic: Dzeko will zu Schalke

Nach Sky-Informationen hat sich Edin Dzeko für einen Wechsel zum Tabellenführer der 2. Bundesliga, FC Schalke 04, entschieden. Entscheidend hierfür waren Gespräche mit Trainer Miron Muslic, Nationalmannschaftskollegen Nikola Katic und ein intensiver Austausch mit dem Ex-Schalker Sead Kolasinac.

Der Wechsel ist aber noch nicht fix, da sich nun Dzekos derzeitiger Verein, die Fiorentina, und Schalke noch einigen müssen.

Die Italiener wollen Dzeko von der Payroll haben, daher scheint eine Einigung zeitnah möglich!

Der 39-Jährige verdient beim Serie-A-Klub nach Sky–Informationen weit über zwei Millionen Euro im Jahr. Am 17. März wird Dzeko 40 Jahre alt, allerdings ist er bei den Italienern wenig bis gar nicht gefragt. In der laufenden Saison kommt der ehemalige Bundesliga-Stürmer in 18 Pflichtspieleinsätzen auf gerade einmal 722 Minuten. Dabei erzielte er zwei Tore. Sein Vertrag in Florenz läuft im Sommer aus.

