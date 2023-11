Nach Gewalt-Eklat: Sakho verlässt Montpellier

Mamadou Sakho absolvierte 201 Spiele im PSG-Trikot und 80 Spiele für den FC Liverpool, bevor er nach einer Zwischenstation bei Crystal Palace beim HSC Montpellier unterschrieb.

Für den Ligue-1-Klub lief der 33-Jährige in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 49 Mal auf, doch musste sich in der aktuellen Spielzeit zumeist nur noch mit einer Reservistenrolle begnügen.

Vergangene Woche kam es schließlich zu einem Gewalt-Eklat im Montpellier-Training zwischen dem Innenverteidiger und seinem Trainer Michel Der Zakarian. Medienberichten zufolge ging Sakho dabei seinen Trainer nach einem Disput auf dem Trainingsplatz in der Kabine an, packte ihn angeblich am Kragen und drückte ihn zu Boden.

Aufgrund dieses Vorfalls hat der Franzose nun selbst Konsequenzen gezogen und per Instagram mitgeteilt, dass er den Klub verlässt.

„Aufgrund des Vorfalls, der sich letzte Woche im Trainingszentrum ereignet hat und für den ich keine Verantwortung übernehme, habe ich mich an diesem Tag, dem 02.11.2023, dazu entschlossen, meine Zusammenarbeit mit dem Montpellier Hérault Sport Club zu beenden.“

(skysport.de) / Bild: Imago