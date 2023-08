Nach Gosens: Auch Volland wird Trimmel-Teamkollege

Der deutsche Bundesligist Union Berlin rüstet für die Premierensaison in der Champions League weiter auf. Zwei Tage nach der Verpflichtung vom deutschen Nationalspieler Robin Gosens verkündeten die Eisernen am Donnerstagabend den Transfer von Stürmer Kevin Volland. Der 31-Jährige kommt vom Ligue-1-Klub AS Monaco und soll rund vier Millionen Euro Ablöse kosten. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein von ÖFB-Legionär Christopher Trimmel keine Angaben.

„Wir haben in jedem der Gespräche mit Kevin gespürt, wie sehr er zurück nach Deutschland und in die Bundesliga wollte. Seine Qualitäten vor dem Tor hat er in all den Jahren national und international unter Beweis gestellt. Wir freuen uns auf diesen offensiv flexibel einsetzbaren Spieler“, sagte Geschäftsführer Oliver Ruhnert über den neunten Sommerzugang.

Volland bestätigte seine Freude über die Rückkehr in die Bundesliga. „Ich bin in der Bundesliga aufgewachsen und habe sie nie aus den Augen verloren. Dass ich nun hier bei Union weiterhin die Chance bekomme, auf höchstem Niveau zu spielen, freut mich sehr“, sagte Volland: „Der Verein und die Mannschaft haben viel vor in der kommenden Zeit, ich will mein Bestes geben, um meinen Teil dazu beizutragen.“

Der Deutsche ist der fünfte Neuzugang für die Offensive nach Mikkel Kaufmann, Benedict Hollerbach, Brenden Aaronson und David Datro Fofana. Volland war vor seinem Wechsel ins Fürstentum vor drei Jahren in der deutschen Bundesliga für die TSG Hoffenheim (144 Spiele) und Bayer Leverkusen (148) aktiv.

Union startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr) in die neue Bundesligasaison.

(SID/Red.)

Bild: Imago