Nach Grabher: Auch Tagger & Kraus in Amstetten im Viertelfinale

Nach Julia Grabher sind auch Lilli Tagger und Sinja Kraus ins Viertelfinale des Tennis-Turniers von Amstetten eingezogen.

Junioren-Grandslamsiegerin Tagger verbuchte am Donnerstag beim mit 60.000 Dollar dotierten Heimevent auf ITF-W75-Niveau einen 6:2,6:2-Erfolg über die 18-jährige Serbin Teodora Kostovic. Kraus ließ der in der Weltrangliste 443 Plätze hinter ihr liegenden Italienerin Verena Meliss beim 6:1,6:1 nur zwei Games. Für Ekaterina Perelygina kam indes das Aus.

(APA)

Bild: GEPA