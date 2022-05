Nach Greiml: Schalke holt nächstes Abwehrtalent

via

via Sky Sport Austria

Der FC Schalke 04 hat einen Neuzugang für die kommende Saison verkündet. Wie die Königsblauen mitteilen, kommt Defensivtalent Ibrahima Cisse ablösefrei von KAA Gent.

Der 21 Jahre alte Innenverteidiger hat bei den Knappen einen langfristigen und ligaunabhängigen Vertrag unterschrieben, der bis 2026 Gültigkeit besitzt. Der 1,96 Meter große Defensivspezialist besitzt die malische sowie die französische Staatsangehörigkeit und ist derzeit malischer Juniorennationalspieler. Ausgebildet wurde der Rechtsfuß bei LB Chateauroux, ehe er 2019 zu KAA Gent wechselte und dort bereits Einsätze für die Lizenzmannschaft verzeichnen kann.

Schröder über Cisse: „Spannendes Profil“ – Cisse mit Respekt vor neuer Aufgabe

S04-Sportdirektor Rouven Schröder freut sich über den Transfer: „Ibrahima bringt alles mit, was es braucht, um ein richtig guter Fußballer zu werden. Er besitzt nicht nur ein unheimlich spannendes Profil, sondern hat auch einen guten Charakter. Wir sind davon überzeugt, dass er in Zukunft ein wichtiger Baustein in unserer Abwehr sein wird. Daran werden wir gemeinsam mit ihm arbeiten.“

Für Cisse ist der Wechsel zu Schalke 04 „ein großer Schritt, auf den ich mich sehr freue und vor dem ich großen Respekt habe. Ich habe viel über Schalke gehört und gelesen, es ist ein toller Klub mit einer großen Historie.“

Bereits Mitte April gaben die Königsblauen die Verpflichtung von Leo Greiml bekannt. Greiml, dessen Vertrag beim SK Rapid Ende Juni ausläuft, hattte sich gegen das Angebot der Grün-Weißen zu einer Vertragsverlängerung entschieden. Der Innenverteidiger absolvierte 57 Pflichtspiele (1 Tor, 1 Assist) für die Grün-Weißen. Seit Ende Oktober 2021 fällt er aufgrund eines Kreuzbandrisses aus. Bei Schalke hat der Innenverteidiger einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 unterschrieben.

(skysport.de) / Bild: Imago