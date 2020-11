Nach Grosjean-Crash: Hamilton twittert “dankbar” von der Strecke

Großer Schock in der ersten Runde beim Großen Preis von Bahrain. Romain Grosjean raste mit seinem Haas in die Bande, der daraufhin in Flammen aufging. Lewis Hamilton zeigte sich bei Twitter dankbar, dass nichts passiert ist.

Innerhalb von Sekunden ging der Wagen von Grosjean in Flammen auf. Der Fahrer, der nach Angaben von Haas nur leichte Verletzungen davon getragen hat, stieg schnell aus dem Wagen und verhinderte so wohl Schlimmeres.

Unterstützung erhielt er dabei von den Streckenposten und den Fahrern des Medical Cars, die blitzschnell reagierten und dem Franzosen trotz der Gefahr durch den brennenden Boliden halfen, sich in Sicherheit zu bringen. Dafür ernteten die Kräfte sofort Dank, Lob und Anerkennung von Verantwortlichen und auch Piloten.

I’m so grateful Romain is safe. Wow… the risk we take is no joke, for those of you out there that forget that we put our life on the line for this sport and for what we love to do. Thankful to the FIA for the massive strides we’ve taken for Romain to walk away from that safely https://t.co/dG8AXmsbKN

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) November 29, 2020