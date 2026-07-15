Nach Gruppen-Aus: Haiti trennt sich von Teamchef Migne

Knapp drei Wochen nach dem Ausscheiden in der WM-Gruppenphase hat sich der Fußball-Verband Haitis von Teamchef Sebastien Migne getrennt.

Der Franzose hatte das Team zur ersten Endrunden-Teilnahme seit 1974 geführt. Die Trennung erfolgte laut Verbandsinformation einvernehmlich. Der 53-jährige Migne hatte die Haitianer seit 2024 betreut. Haiti blieb in seinen Spielen der Gruppe C gegen Schottland (0:1), Brasilien (0:3) und Marokko (2:4) ohne Punkt.