Nach Gunther: Nächster Österreicher in die WWE?

Judo-Olympiateilnehmer Aaron Fara könnte schon bald beim weltweit größten Wrestling-Veranstalter WWE engagiert sein.

Er war wie weitere 17 in Paris angetretene Athleten und Athletinnen zu einem Casting nach Orlando (Florida) eingeladen worden und erhielt nun wie zwei andere einen Profivertrag angeboten. „Es ist wie ein Traum, aber noch ist nichts fix. Die Verhandlungen haben gerade erst begonnen“, wird der 27-jährige Niederösterreicher in einer ÖJV-Aussendung zitiert.

Der 1,93-m-Mann trainierte drei Tage im WWE-Performance Center in Orlando. Laut Österreichs Judoverband setzt World Wrestling Entertainment pro Jahr mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar (1,22 Mrd. Euro) um, Veranstaltungen werden in mehr als 150 Ländern übertragen. Fara ist in der Szene bekannt dafür, stets einen Spruch rauszuhauen. Bei den Sommerspielen bezog er eine Auftaktniederlage gegen den Titelverteidiger.

(APA)/Bild: GEPA