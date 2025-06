Nach Halbfinal-Aus: Knicks feuern Trainer Thibodeau

Die New York Knicks haben zwei Tage nach dem Halbfinal-Aus in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren Trainer Tom Thibodeau gefeuert. Das gab der zweimalige Meister am Dienstag bekannt. Thibodeau (67) hatte die Knicks im Juli 2020 übernommen.

„Unsere Organisation konzentriert sich voll und ganz darauf, für unsere Fans die Meisterschaft zu gewinnen. Dieses Ziel führte uns zu der schwierigen Entscheidung, Tom Thibodeau mitzuteilen, dass wir uns für eine neue Richtung entschieden haben“, wurde Knicks-Präsident Leon Rose in einer Mitteilung zitiert.

Die Knicks hatten erstmals seit 25 Jahren wieder ein Conference-Finale erreicht, die Serie gegen die Indiana Pacers aber 2:4 verloren. 2011 war Thibodeau als Trainer der Chicago Bulls, die er von 2010 an fünf Jahre betreut hatte, als NBA-Coach des Jahres ausgezeichnet worden.

(SID) Foto: Imago