Nach Hazard-Rücktritt: De Bruyne neuer Belgien-Kapitän

Kevin de Bruyne wird ab sofort als Kapitän der belgischen Fußball-Nationalmannschaft fungieren. Der 31-Jährige tritt die Nachfolge von Eden Hazard an, der seinen Teamrücktritt erklärt hatte. Als Stellvertreter werden Real-Madrid-Tormann Thibaut Courtois und Inter-Mailand-Stürmer Romelu Lukaku fungieren. Das teilte der belgische Verband am Dienstag mit. Die Belgier sind in der EM-Qualifikation einer von Österreichs Gegnern, das erste Duell findet am 17. Juni in Belgien statt.

„Ich bin stolz, Kapitän zu werden. Ich spiele schon lange im Nationalteam, und das ist eine Ehre für mich, unser Land und die Roten Teufel“, sagte De Bruyne, der 25 Tore in 97 Länderspielen erzielte.

(APA) / Bild: Imago