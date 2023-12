Nach Heimsieg gegen „Red Devils“: Newcastle zieht an Manchester United vorbei

Für Rekordmeister Manchester United setzte es drei Tage nach dem enttäuschenden 3:3 in der Champions League bei Galatasaray Istanbul den nächsten Rückschlag auf fremden Platz.

Die Mannschaft von Teammanager Erik ten Hag, am 12. Dezember letzter Vorrundengegner von Bayern München in der Königsklasse, verlor nach zuletzt drei Ligasiegen in Folge 0:1 (0:0) bei Newcastle United wurde in der Tabelle von den Magpies überholt.

Anthony Gordon traf nach Vorlage von Kieran Trippier zum verdienten 1:0-Heimsieg. Kleiner Wehrmutstropfen: Magpies-Goalie Nick Pope musste mit einer Schulterverletzung in der 86. Minute verletzt ausgewechselt werden.

Bild: Imago