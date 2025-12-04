Nach Henriksen-Aus: Mainz 05 denkt an diesen Ex-Bundesliga-Trainer

Nach der Entlassung von Bo Henriksen ist Mainz 05 intensiv auf der Suche nach einem neuen Trainer. Seit Montag sondieren die Verantwortlichen bereits den Markt. Ein Kandidat auf der Mainzer Shortlist ist nach Sky-Informationen Urs Fischer.

Der 59-Jährige war bis November 2023 Trainer bei Union Berlin und ist seitdem vereinslos. Ein erster Austausch hat bereits stattgefunden, allerdings sind noch weitere Kandidaten im Rennen.

Zunächst soll allerdings U23-Trainer Benjamin Hoffmann die Nullfünfer weder auf Kurs bringen, bis ein neuer Trainer gefunden ist. Aktuell steht Mainz in der Bundesliga auf dem letzten Tabellenplatz. Sechs Punkte aus zwölf Spielen sind eingestellter Vereinsnegativrekord.

(sport.sky.de) / Artikelbild: Imago