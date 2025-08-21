Nach Horror-Foul: Salzburg mit Fitness-Update zu Kitano

Sota Kitano wird nach seiner Knöchelverletzung heute erstmals wieder mit der Mannschaft des FC Red Bull Salzburg trainieren. Das gibt der Vizemeister in einer Pressemeldung bekannt.

Ob der Offensivspieler am kommenden Wochenende zum Einsatz kommt, ist allerdings noch offen. Die Salzburger treffen am Samstag (ab 16:30 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X!) auf den LASK.

Kitano hatte sich die Verletzung im Spiel gegen den GAK zugezogen, nachdem er von Sadik Fofana brutal gefoult wurde. Er erlitt dabei eine starke Prellung sowie eine Rissquetschwunde, Knochen und Bänder scheinen jedoch intakt geblieben zu sein. Fofana erhielt für das Foul die Rote Karte und eine Sperre von zwei Spielen.

Schröder bastelt an Offensive

Der junge Japaner war zu Beginn der Saison bereits in guter Form, in den letzten Partien kam Kerim Alajbegovic im offensiven Mittelfeld zum Einsatz und zeigte ebenfalls ansprechende Leistungen.

Nach dem Abgang von Dorgeles Nene zu Fenerbahce Istanbul bestätigte Salzburgs Sportdirektor Rouven Schröder, dass man sich offensiv noch weiter verstärken wolle.

