Nach Horror-Szene: GAK gibt Jano-Diagnose bekannt

Zeteny Jano erlitt beim gestrigen Spiel gegen den SK Rapid eine schwere Bänderverletzung. Das gibt der GAK heute offiziell bekannt.

In der 37. Minute knickte Jano schwer um. Nach mehrminütiger Behandlung am Rasen wurde Jano abgetragen und ins Krankenhaus transportiert.

Nach der Übersetzung ins UKH Graz und weiteren Untersuchungen durch GAK-Teamarzt Dr. Peter Hausbrandt wurde festgestellt, dass sich die erste Befürchtung eines Knöchelbruchs nicht bewahrheitet hat. Vielmehr handelt es sich um einen knöchernen Bänderausriss, einen Abbruch des Knochenschüppchens und eine Rissquetschwunde. Damit fällt der Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg für die restliche Herbstsaison aus.

GAK-Sportdirektor Tino Wawra: „Der Sieg gestern war auf jeden Fall auch für Zizi. Wenn man die Fernsehbilder sieht, war ehrlicherweise mit einer noch schwereren Verletzung zu rechnen. Auch wenn der Ausfall extrem schmerzt bin ich froh, dass es kein schwerwiegender Knochenbruch ist und wir im Laufe des Frühjahrs wieder mit Zizi rechnen können. Seine Entwicklung war in den letzten Wochen hervorragend und so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er genauso stark zurück kommen.“

Die Verletzung im VIDEO:

ACHTUNG: Nichts für schwache Nerven.

