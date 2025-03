Nach Instagram-Post: Kein Zoff zwischen Ranieri und Hummels

Nach dem Wirbel um den humorvoll gemeinten Instagram-Post von Mats Hummels hat Trainer Claudio Ranieri Spannungen zwischen ihm und dem Innenverteidiger bei der AS Rom dementiert. „Warum suchen Sie immer Polemik? Hummels ist ein deutscher Spieler, der gerne Rom, eine wunderbare Stadt, besichtigt. Wir mögen uns sehr, es gibt keine Probleme zwischen uns“, sagte der 73-Jährige.

Am Montag hatte Hummels einen Beitrag auf der Social-Media-Plattform Instagram veröffentlicht, der für Aufregung gesorgt hatte. Dort zeigte sich der Weltmeister von 2014 gut gelaunt als Tourist vor einer Brücke und in einem Restaurant. Dazu schrieb er: „Den Oscar für den längsten Urlaub bekommt…“ – wohl eine Anspielung auf Roma-Eigentümer Dan Friedkin, der als Produzent des Films Anora fünf Oscars gewann.

Die italienischen Medien mutmaßten, dass sich dahinter aber auch Kritik an seinen geringen Einsatzzeiten in den vergangenen Wochen versteckte. Das Klubmanagement und Trainer Ranieri hätten ihm dies verübelt.

Nur ein Witz

Hummels hatte auf die Berichte mit Unverständnis reagiert. „Verrückt, dass jemand sagt, es sei Kritik an Herrn Ranieri, den ich so sehr schätze und respektiere. Wow“, schrieb der 36-Jährige Roma-Profi in seiner Instagram-Story am Mittwoch. Sobald er Fotos aus Rom posten würde, „schreiben die Leute ‚vacanze en roma‘ (Ferien in Rom) und genau darum geht es in dem Witz unter meinem letzten Beitrag“, erklärte er weiter.

Seit Februar hat der ehemalige BVB-Profi nur zwei von acht Pflichtspielen bestritten und stand zuletzt in der Serie A gegen Schlusslicht AC Monza (4:0) in der Startelf. Insgesamt hat Hummels bislang 15 Pflichtspiele für die Roma bestritten, nur sechs über 90 Minuten.

(SID) / Foto: IMAGO