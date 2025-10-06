Nach Jubiläumssieg: Guardiola lädt Ferguson und Wenger ein

Starcoach Pep Guardiola will sich zu seinem historischen Jubiläumssieg selbst beschenken.

Der Teammanager von Manchester City feierte mit dem 1:0 (1:0) beim FC Brentford seinen 250. Erfolg in der Premier League – und war damit deutlich schneller als die Trainerlegenden Sir Alex Ferguson und Arsène Wenger. „Es ist eine Ehre, neben ihnen zu stehen, ich werde sie zu einem guten Essen einladen“, sagte er.

Guardiola benötigte für sein Jubiläum nur 349 Spiele, Ferguson und Wenger jeweils mehr als 400. „Es ist ein Vergnügen, Teil der Premier-League-Geschichte zu sein“, sagte Guardiola: „Ich bin wirklich erfreut. Auf weitere 250!“

Bedanken konnte sich Guardiola mal wieder bei Stürmerstar Erling Haaland. Der Norweger sicherte den Sieg mit seinem 18. Tor im elften Pflichtspiel für Klub und Nationalmannschaft in dieser Saison (9.). Haaland hat in der Premier League nun nur an der Anfield Road des FC Liverpool noch keinen Treffer erzielt – in allen anderen Stadien war er erfolgreich.

